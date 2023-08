Colpani fa sognare il Monza: Bastoni e Spalletti guardano il pupillo di Berlusconi

SALTO DI QUALITA'

A 24 anni il centrocampista è pronto al salto di qualità e l'inizio di campionato lo ha visto protagonista. La Nazionale non è un miraggio

Tutti pazzi per Andrea Colpani. Sul carro inaugurato dal presidente Silvio Berlusconi che nel 2022 disse: "Mi piace molto anche per la faccia che ha, è molto determinato e lo ammiro particolarmente", c'è sempre più folla. Il centrocampista del Monza spostato sulla trequarti da Palladino ha portato i primi tre punti stagionali ai biancorossi con una doppietta contro l'Empoli, ma sono le prestazioni in generale ad essere sempre più convincenti.

Un sinistro all'incrocio dei pali da highlights a livello globale, poi un inserimento di testa vincente. Contro l'Empoli Andrea Colpani ha messo in mostra buona parte delle sue caratteristiche che, dopo una prima stagione in Serie A con il Monza, sono ormai note ai più. Nel febbraio 2022 il primo ad esprimersi sul potenziale del prodotto delle giovanili dell'Atalanta fu il presidente Silvio Berlusconi che lo indicò come particolare pupillo di quel Monza che stava nascendo, ma è con la fiducia di Palladino che la crescita di Colpani ha avuto uno scatto importante.

Mancino educato come pochi tecnicamente e potente tanto da renderlo pericoloso, come abbiamo visto contro l'Empoli, anche alla distanza, "El Flaco" Colpani è un centrocampista moderno che sta dando il meglio di sé sulla trequarti. Elegante nelle movenze, ma non compassato, il profilo di Colpani è interessante anche per la nuova Nazionale di Spalletti. Il gol ce l'ha nel sangue, sono 11 nelle ultime due stagioni (e prime due giornate di questa) di campionato, con una buona propensione all'inserimento anche eventualmente da mezzala.

Un talento che non passa inosservato e che, dopo aver rinnovato in estate il contratto con il Monza per altri 5 anni, è nella lente di ingrandimento delle big italiane: Inter, Juventus e Roma su tutte. Proprio dai nerazzurri è arrivato un simpatico - quanto indiretto - indizio sui social, da Alessandro Bastoni che su Instagram ha commentato "Vieni all'Inter" suscitando la risata dello stesso Colpani come risposta. Ma mai dire mai.