Monza, Turati: "Il rigore parato non è servito"

Dopo la sconfitta col Genoa, Stefano Turati mastica amaro nonostante il rigore parato a Pinamonti e tanti altri grandi interventi. "Purtroppo il rigore parato non è servito stasera - ha detto il portiere del Monza -. Sapevamo che era una gara tosta. Sabato abbiamo un'altra gara alla nostra portata e dobbiamo vincere per forza". "Quest'anno non riusciamo a venirne fuori, faccio anche fatica parlarne. C'è un grandissimo dispiacere, ma mancano ancora tante partite - ha aggiunto -. Continuiamo a prendere gli stessi gol. Sulle palle inattive facciamo fatica e cercheremo di lavorare meglio su questi fattori. La convinzione c'è, siamo convinti di poter fare il miracolo".