Monza, tifoso del Sassuolo cade dalla curva: gara sospesa 4 minuti

Paura e apprensione al minuto 60 di Monza-Sassuolo, match di Serie A in scena all'U-Power Stadium. Il fischietto Manganiello ha interrotto la partita per prestare soccorso a un tifoso nel settore della curva ospiti su indicazione dei presenti a bordocampo. Dopo 4 minuti di stop il match è ripartito: per il supporter neroverde, apparso subito cosciente, solo una forte contusione dovuta dalla caduta (circa tre metri) dalla ringhiera che delimita il tifo degli emiliani.