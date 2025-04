Alessandro Nesta, tecnico del Monza, non è soddisfatto per l'ennesima sconfitta stagionale dei brianzoli, quest'oggi contro il Venezia: "Sono arrabbiato, oggi dovevamo fare punti - le parole dopo il ko al Penzo -. Ce n’è sempre una. La perdiamo in un modo, o in un altro, per me è un problema più profondo. Non si possono solo dare carezze, ho sempre difeso la squadra ma adesso pretendo che almeno la squadra dia tutto".