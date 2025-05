Monza, Nesta: "Non voglio il record negativo di punti in Serie A"

"Non è come o perché si retrocede, l'obiettivo adesso è non fare il record negativo di punti in Serie A": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. "Se vinciamo domani sono contento perché evitiamo il problema di retrocedere davanti al nostro pubblico. Però voglio davvero evitare, in ogni modo, di retrocedere come peggior squadra con meno punti". Per la gara contro i nerazzurri, il Monza recupera Danilo D'Ambrosio per la panchina, ma è in dubbio Stefano Turati, reduce da giorni di febbre: "Da qui alla fine sceglierò i giocatori in base a quello che penso serva per far vincere il Monza, sia che io sia retrocesso sia che io non lo sia".