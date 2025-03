Monza, Nesta: "Io ci credo, se ci salviamo rimaniamo nella storia"

"Abbiamo fatto una buona prestazione, il piano gara è stato efficace. Forse siamo stati un filo troppo bassi durante la gara, ma anche per merito dell'Inter. Sono contento per i giocatori, usciamo dal campo con una buona figura. Non sono queste le partite da vincere, ma dobbiamo provare a fare punti dalla prossima col Parma. Ma un po' ci avevo creduto, vi dico la verità". Lo ha detto il tecnico del Monza Alessandro Nesta intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta con l'Inter. "Se siamo così, possiamo dare fastidio a tutti. Non abbiamo mai mollato, abbiamo dato il segnale che la squadra è viva - ha aggiunto -. Salvezza? Io ci credo fortemente, se no starei stato a casa. Se ci salviamo, fanno una serie tv e noi facciamo il pullman scoperto. Ci danno tutti per spacciati, se succede rimaniamo nella storia. Io ci crederò fino all'ultimo giorno".