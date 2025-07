Serie C, definiti i gironi: ecco dove giocheranno Juve, Inter e Atalanta

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, riunitosi oggi con il presidente Matteo Marani, ha deliberato la composizione dei gironi del campionato Serie C 2025/2026, che comincerà domenica 24 agosto e si concluderà domenica 26 aprile. Sono previsti tre turni infrasettimanali (sempre di mercoledì: 24 settembre, 11 febbraio e 4 marzo). L'unica sosta è prevista per domenica 28 dicembre. Il consiglio ha anche deliberato le date della Coppa Italia di serie C: il primo turno eliminatorio è previsto domenica 17 agosto, mentre dal secondo turno in poi, il 29 ottobre, si giocherà sempre di mercoledì: gli ottavi di finale si terranno il 26 novembre e i quarti il 10 dicembre. Nel 2026 si terranno le semifinali, con l'andata il 14 gennaio e ritorno il 28. La finale prevede l'andata il 18 marzo e il ritorno l'1 aprile. Questa la composizione dei tre gironi: