Bologna, Italiano: "Possiamo stupire ancora, c'è grande entusiasmo"

"Non mi aspettavo dai ragazzi questa condizione ed entusiasmo, la vittoria di quel trofeo (la Coppa Italia, ndr) ha lasciato dentro la consapevolezza di essere un gruppo che può ancora stupire. Ci proveremo anche quest'anno". Così l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano parlando con i cronisti dal ritiro rossoblù in Trentino. "La gente vuole divertirsi e questa parola deve essere la base e il principio della squadra per confermare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Siamo contenti di un ritiro fatto con grande qualità", ha aggiunto il tecnico rossoblù ai microfoni di Sky.