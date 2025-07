Gol allo scadere annullato e lite con un tifoso: serataccia per Neymar

Peggio non poteva finire. Il Santos di Neymar cade in casa contro l'Internacional di Porto Alegre, sconfitto per 2-1. A rendere ancora più amara la serata per il campione brasiliano è stato il finale di partita: O'Ney aveva trovato allo scadere il gol del pareggio e aveva esultato con rabbia, spaccando anche la bandierina del corner con un calcio. Nemmeno il tempo dell'esultanza-sfogo che il 10 si è visto annullare la rete del pari: il pallone non aveva varcato la linea per intero, niente gol. Al triplice fischio Neymar è esploso, finendo anche ad andare a muso duro contro un tifoso particolarmente critico. Per calmare la situazione è dovuto intervenire il portiere del Santos che ha portato via il suo comapagno prima che la situazione si animasse ulteriormente.