Monza, Kyriakopoulos e Dany Mota out per infortunio

Doppio infortunio in casa Monza a poche ore dallo scontro salvezza con il Parma. Mister Salvatore Bocchetti nel suo esordio sulla panchina dei biancorossi dovrà fare a meno di Georgios Kyriakopoulos e Dany Mota, entrambi lasciati fuori dalla lista dei convocati. I due giocatori del Monza si sono infortunati negli ultimi allenamenti prima della sfida contro i ducali: per Kyriakopoulos un problema di natura muscolare, mentre per Dany Mota una distorsione alla caviglia. Torna invece tra i convocati Milan Djuric che potrà essere a disposizione del mister almeno per la panchina.