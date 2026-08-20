Monza, Juric: "Inter di un altro pianeta, ma andremo a San Siro a testa alta"

"L'Inter è di un altro pianeta, giocano così da anni. I concetti sono sempre gli stessi ed è la miglior squadra d'Italia". Parola di Ivan Juric, neo allenatore del Monza, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro l'Inter a San Siro. "Non voglio andare a San Siro solo per difendermi, sicuramente soffriremo, ma mi piace andare a provarci. Affronteremo l'Inter a testa alta", ha dichiarato. "Noi siamo in grande emergenza in questo momento per infortuni e per il mercato che stiamo facendo. Ci sono deficit importanti, ma i ragazzi stanno facendo grosse cose. Avremo fuori Pessina e Akinsanmiro", ha aggiunto il tecnico croato.
"Cercheremo di divertirci, dirò questo ai ragazzi. Sono contento dei nuovi, sono profili che cercavamo. Hanno poca esperienza, ma possono crescere tanto", ha dichiarato ancora Juric che è reduce da una serie di fallimenti. "Io vado avanti per la mia strada, abbiamo giovani con fame e i vecchi che hanno voglia di migliorarsi. Lavoriamo su tutti i concetti anche fisici", ha concluso Juric.