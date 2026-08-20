Monza, Juric: "Inter di un altro pianeta, ma andremo a San Siro a testa alta"

"L'Inter è di un altro pianeta, giocano così da anni. I concetti sono sempre gli stessi ed è la miglior squadra d'Italia". Parola di Ivan Juric, neo allenatore del Monza, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro l'Inter a San Siro. "Non voglio andare a San Siro solo per difendermi, sicuramente soffriremo, ma mi piace andare a provarci. Affronteremo l'Inter a testa alta", ha dichiarato. "Noi siamo in grande emergenza in questo momento per infortuni e per il mercato che stiamo facendo. Ci sono deficit importanti, ma i ragazzi stanno facendo grosse cose. Avremo fuori Pessina e Akinsanmiro", ha aggiunto il tecnico croato.