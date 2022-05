Monza in Serie A, esulta anche Balotelli: "Fiero di voi"

Il Monza è rimasto nel cuore di Mario Balotelli. Dopo la promozione del club brianzolo in Serie A, l'ex attaccante biancorosso si è infatti complimentato con la squadra attraverso il suo profilo Instagram. "Fiero di voi - ha scritto SuperMario allegando l'immagine della festa per il salto di categoria dei suoi ex compagni -. Felicissimo anche per i tifosi, so quanto ci tenevano". Con la maglia del Monza Balotelli la scorsa stagione ha collezionato dodici presenze e cinque reti, ma il suo contributo non era bastato per centrare l'attesissima promozione.

© instagram