Monza, in 400 per allenamento a porte aperte

Allenamento aperto all'U-Power Stadium per il Monza di Paolo Bianco, che si è goduto l'affetto di oltre 400 tifosi presenti. Prima la sessione di lavoro sul campo, poi foto e autografi per tutti, per un caldissimo abbraccio a tinte biancorosse. Saranno quattro le amichevoli che i biancorossi di Paolo Bianco disputeranno nel mese di luglio, tutte a Monza. Il primo test sarà sabato 19 con la formazione svizzera del Collina d'Oro. La settimana successiva i biancorossi torneranno in campo giovedì 24 per sfidare la Giana Erminio. A chiudere il mese, doppio impegno in due giorni, prima con l'Alcione martedì 29 e poi con l'Albinoleffe mercoledì 30. Le informazioni sulle amichevoli di agosto verranno fornite successivamente.