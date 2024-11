MONZA, DOPO SOSTA PER SOLLEVARSI DALL'ULTIMO POSTO

Il Monza riparte in campionato con un solo obiettivo: fare più punti possibile fino a gennaio. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato Adriano Galliani durante la pausa nazionali, confermando la totale fiducia nell'allenatore Alessandro Nesta. Il tecnico durante la sosta ha lavorato per risolvere il problema di questo inizio di stagione: buone prestazioni, pochi risultati. Domenica alle 15 comincia un filotto di partite che saranno un vero e proprio banco di prova per i brianzoli: Torino, Como, Udinese e Lecce per dare le prime risposte a una classifica che vede i biancorossi all'ultimo posto. A Torino tornerà titolare Matteo Pessina, ma è in dubbio Alessandro Bianco che ha lasciato in anticipo il ritiro dell'Under 21 per infortunio.