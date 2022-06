Monza, Berlusconi: "La promozione in Serie A mi ha emozionato più dei successi con il Milan"

"È stato qualcosa di unico". Così Silvio Berlusconi, intervenuto a un comizio politico di Forza Italia, ha descritto la promozione in Serie A del suo Monza. "Sono ancora il presidente di calcio più vincente al mondo grazie al mio Milan. Ma questa volta, insieme ad Adriano Galliani, che mi ha convinto a cimentarmi in questa nuova sfida tre anni fa dalla Serie C, abbiamo fatto qualcosa di straordinario: donare per la prima volta a una piazza prestigiosa come Monza la platea che merita, quella della Serie A". Un emozione più grande addirittura dei successi del passato: "Sapete, con il Milan ho vinto tutto, ma la commozione provata nei giorni della vittoria degli spareggi, con l'abbraccio dell'intera città, è stata superiore a qualsiasi successo ottenuto con i rossoneri, ai quali sono sempre legatissimo". Il prossimo obiettivo, come confermato dallo stesso Berlusconi, è quello di riuscire col tempo ad arrivare a giocarsela con i grandi club del nostro campionato.

© italyphotopress