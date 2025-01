Dopo il 2-1 contro la Fiorentina ha parlato anche il centrocampista del Monza Jean Daniel Akpa Akpro: "Ho giocato io esterno al posto di Birindelli che ha avuto un problema. Quel ruolo l'ho già fatto in Francia e penso di aver fatto bene. Sono contento per la squadra. Ho firmato per tornare qui perché credo nella salvezza, ci crediamo molto e tutti. Si vede in allenamento e queste vittorie sono meritate. Io gioco ovunque per aiutare".