Il franco-bosniaco Faruk Hadzibegic è il nuovo allenatore del Montenegro. Lo riferisce la Federazione montenegrina in un comunicato. Hadzibegic ha firmato un contratto fino alla fine del 2020 e subentra al serbo Ljubisa Tumbakovic, licenziato per aver boicottato la gara di qualificazione a Euro 2020 contro il Kosovo. La Serbia, infatti, non riconosce l'indipendenza del Kosovo.