MONDIALI UNDER 20, ITALIA IN SEMIFINALE

07/06/2019

Impresa dell'Italia di Nicolato. Gli under 20 azzurri battono 4-2 il Mali (in dieci a lungo) e volano nella semifinale del Mondiale polacco. Grande protagonista del match è Pinamonti, autore di una doppietta. Al 95' parata di Plizzari sul rigore di Koita. Per l'Italia adesso c'è l'Ucraina, che ha battuto 1-0 la Colombia nell'altro quarto di finale giocato oggi.