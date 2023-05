Mondiali U20, Bameyi nella bufera: nigeriano avrebbe inventato il nome del suo club

mondiale u20

Il difensore nigeriano, tra i migliori in campo nel successo contro gli azzurrini, potrebbe aver mentito pur di partecipare alla rassegna

© ipp Chi è Daniel Bameyi e in quale club gioca? Diverse società si sono appuntate il nome del difensore della Nigeria dopo l'ottima prestazione contro l'Italia nel Mondiale Under 20 in corso in Argentina e da questa domanda è nato un vero e proprio scandalo. Il 17enne, infatti, potrebbe avere mentito su età e club d'appartenenza, con i media nigeriani che non avrebbero mai sentito parlare della società "Yum Yum FC" che il difensore avrebbe fornito per partecipare alla competizione.

Nessuna traccia nei registri della NFF (Federcalcio nigeriana) né nei siti specializzati che non conoscono nulla del club, della sua storia e della sua rosa. Insomma, nulla eccetto Bameyi. A sollevare il polverone sono state proprio le testate nigeriane, col sito Own Goal Nigeria che ha aperto una vera e propria indagine per cercare di capire chi sia realmente Daniel Bameyi. I dubbi sul difensore nigeriano, che contro gli azzurrini di Carmine Nunziata è stato tra i protagonisti del successo per 2-0, sono tanti e da una rapida ricerca sul web si infittiscono sempre più.

Nessuno infatti conosce nullo dello Yum Yum FC, né loghi né rosa, e l'unico riconducibile al club è proprio il difensore. Mai nessun giocatore, passato e presente, è collegato a questa società che tra l'altro, riferisce il sito nigeriano, dovrebbe avere sede ad Abuja dove nessuno saprebbe della sua esistenza. Vedi anche Calcio Mondiali Under-20, l’Italia cade 2-0 contro la Nigeria A stupire ancor di più, poi, è la rapida ascesa di Bameyi che da perfetto sconosciuto si è prima conquistato la fascia di capitano dell'Under 20, ha esordito in Under 23 e addirittura è passato anche nella nazionale maggiore in cui gioca anche Osimhen. I dubbi, quindi sono anche sull'età, col difensore che potrebbe aver mentito anche su questo.