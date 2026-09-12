Guinea Equatoriale: staff tecnico tutto italiano

Staff tecnico tutto italiano per la Nazionale di calcio della Guinea Equatoriale che il 24 settembre affronterà a Kinshasa la Repubblica del Congo nel primo incontro di qualificazione alla Coppa d'Africa. La Guinea Equatoriale è allenata da Vincenzo Alberto Annese: il gruppo, in partenza dalla Toscana, dove vivono quasi tutti i suoi appartenenti, è formata dal fiorentino Alberto Lungherini (collaboratore e preparatore atletico) con esperienze a Empoli, Siena, Spezia, in Slovacchia, Qatar, Algeria ed Indonesia; Emiliano Betti, già professionista di Fiorentina, Cosenza, Chievo e Foggia, allenatore dei portieri con esperienze in Fiorentina, Empoli, Carrarese e soprattutto al Milan dove ha seguito Donnarumma e Maignan; il 'match analyst' Andrea Lagna, originario di Bolzano ma residente in provincia di Lucca con trascorsi ad Empoli e a Pisa; il medico Valdo Cesareo, con importanti esperienze nel calcio e nel rugby, nonché medico federale della Nazionale Under 23 di scherma; il fisioterapista pistoiese Daniele Misseri con una lunga esperienza in Fiorentina, Lazio ed Empoli nonché tra i prof del ciclismo; l'altro fisioterapista Marco Sabatini, con esperienze calcistiche ad Arezzo, Montevarchi e Sangiovannese ed in altri sport ad alto livello come ciclismo e motocross.