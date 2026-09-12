Frosinone, Alvini: "Prova di squadra, ma c'è da migliorare"

12 Set 2026 - 17:42
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"Una partita interessante ma che ci lascia il rammarico perchè potevamo azzannarla e vincerla. Ci sta il pareggio, viste anche le loro occasioni. Ma venire qui e tirare fuori una prestazione del genere è un grande segnale di squadra ed identità. C'è da lavorare e migliorare, ma è stata una partita vera e tosta". Così l'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini commenta a Dazn il pareggio in casa del Genoa. "La squadra è stata brava a reagire dopo il pari del Genoa, con Marassi che spingeva. Peccato per gli ultimi minuti, perchè con delle scelte diverse si poteva trovare anche il gol", ha aggiunto.

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