VERSO I MONDIALI

Mondiali, Infantino: "Sereno nonostante le violenze in Messico". Ma anche Bolivia e Portogallo scrivono alla Fifa

Il numero uno della Fifa: "Tutto procede bene, sarà fantastico"

25 Feb 2026 - 09:45
videovideo

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso fiducia riguardo all'organizzazione da parte del Messico di alcune partite del Mondiale 2026, nonostante l'ondata di violenza nel Paese legata alla morte del boss del narcotraffico Nemesio 'El Mencho' Oseguera. Parlando all'Afp a Barranquilla, durante un evento organizzato dalla federazione colombiana, Infantino si è detto "molto tranquillo" e ha assicurato a tutti che "tutto sta andando molto bene, tutto sarà fantastico".

"Abbiamo piena fiducia nel Messico", ha aggiunto, affermando di essere "in contatto regolare" con le autorità locali e di monitorare "la situazione". La presidente del Paese, Claudia Sheinbaum, ha escluso qualsiasi rischio per i tifosi di calcio in viaggio verso Guadalajara, assicurando che "tutte le garanzie di sicurezza" sarebbero state garantite. Il Messico, oltre a quattro partite dei Mondiali, ospiterà i playoff di marzo per determinare le ultime due delle 48 squadre qualificate e alcune amichevoli, tra cui una tra la nazionale di casa e il Portogallo, il 28 marzo.

In proposito, il ct, Javier Aguirre, ha a sua volta espresso fiducia: "Tutto sta procedendo secondo i piani per quanto riguarda il regolare svolgimento della partita", ha dichiarato in una conferenza stampa, rispondendo alle preoccupazioni espresse dalla federazione lusitana.

MA ANCHE BOLIVIA E PORTOGALLO CHIEDONO SICUREZZA
La Federazione boliviana di calcio invierà una lettera alla Fifa per chiedere un rafforzamento delle misure di sicurezza in vista dei playoff per i Mondiali 2026, in programma a marzo in Messico. "Chiederemo che vengano incrementate tutte le misure di sicurezza. Come delegazione stiamo adottando ogni precauzione", ha dichiarato il presidente della federazione boliviana Fernando Costa, precisando che si attendono eventuali decisioni della Fifa, incluso un possibile cambio di sede.

Il torneo di qualificazione, che assegnerà due posti per il Mondiale 2026, si terrà a Guadalajara e Monterrey, con la partecipazione di Bolivia, Giamaica, Iraq, Congo, Nuova Caledonia e Suriname. La Bolivia affronterà il Suriname il 26 marzo a Monterrey. Preoccupazioni analoghe sono state espresse anche dal Portogallo. La Federazione portoghese di calcio ha fatto sapere di monitorare attentamente la situazione in vista dell'amichevole del 28 marzo allo Stadio Azteca, a Città del Messico, contro i padroni di casa, precisando che la priorità assoluta è la tutela di giocatori - è attesa la presenza di Cristiano Ronaldo - staff e tifosi.

mondiali
gianni infantino
messico

Ultimi video

00:57
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU TIFOSI PER SITO 24/2 DICH

Spalletti, appello ai tifosi: "Con loro vicino siamo molto più forti"

01:56
DICH CHIVU INTERROMPE GIORNALISTA POST BODO 25/02 SRV

Chivu ferma subito il giornalista: "Bodo inferiore in teoria? Mah…"

01:31
DICH OSIMHEN SU VENIRE ALLA JUVENTUS (VIGILIA) 25/02 SRV

La bomba di Osimhen: "Io alla Juve? Un privilegio, volevo già venirci, vediamo"

00:56
DICH CHIVU DA CONFERENZA 24/2 DICH

Chivu: "C'è amarezza, abbiamo perso lucidità e abbiamo fatto l'errore"

01:49
DICH LUIS ENRIQUE

Luis Henrique: "Abbiamo fatto tutto per vincere, ma è mancata la cosa più importante"

00:19
DICH CARNESECCHI PRE DORTMUND 24/2 DICH

Carnesecchi: "Dovremo trascinare lo stadio, con intensità e con fiducia"

01:03
DICH PALLADINO PRE DORTMUND 24/2 DICH

Palladino: "Tanta fiducia, tanta energia positiva dopo la vittoria sul Napoli"

03:50
MCH COSMI PRIMO GIORNO SALERNITANA 24/2 MCH

Da XXL alla Serie C: Serse Cosmi torna in campo

02:27
CLIP YILDIZ E BREMER ALLENAMENTO PRE GALATASARAY 24/02 OK SRV

Yildiz e Bremer in campo con il Galatasaray? Guarda l'allenamento

00:48
CLIP GALATASARAY TORELLO PRE JUVENTUS 24/02 SRV

Juve attenta: Osimhen, Icardi e Lang scatenati in allenamento

00:37
DICH KELLY PRE GALATASARAY SU MOMENTO JUVE PER SITO 24/2 DICH

Kelly: "I tifosi? Stavolta tocca a noi dare qualcosa in più"

01:21
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU FUTURO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti e il futuro: "Inutile negarlo, dipende molto da questa partita"

00:33
DICH COSMI ARRIVO SALERNITANA 24/02 SRV

Cosmi in panchina dopo 4 anni: "Salernitana? Contento è poco…"

01:49
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU DI GREGORIO PER SITO 24/2 DICH

Spalletti: "Di Gregorio? Le critiche a lui sono a tutti noi. Stiamo tutti insieme"

01:33
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU YILDIZ PER SITO 24/2 DICH

Spalletti esalta Yildiz: "È già leader, vi racconto questo aneddoto…"

00:57
DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU TIFOSI PER SITO 24/2 DICH

Spalletti, appello ai tifosi: "Con loro vicino siamo molto più forti"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 1 SU VERGOGNA E GIORNALISTA NORVEGESE PRE BODO 23/02 ok SRV

Chivu contro il giornalista norvegese: "Ah, dice questa cosa e ride pure, complimenti…"

MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

DICH SPALLETTI DOPO SCONFITTA 21/2 DICH

Spalletti: "Dobbiamo toglierci noi dalla posizione di spalle al muro, non altri"

Keita: "Una vera impresa"

Keita: "Una vera impresa"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

SRV RULLO INTER TRA SCUDETTO E RIMONTA - VIGILIA BODO CON CHIVU 23/2 SRV

La vigilia di Inter-Bodo: le scelte e le parole di Chivu

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:57
Barcellona, le regole ferree di Flick: "Ritardo di 10'? 40.000 euro di multa"
08:39
Allarme sicurezza verso i Mondiali in Messico: Bolivia e Portogallo scrivono alla Fifa
00:00
Inter, Luis Henrique: "E' mancato il gol, abbiamo avuto sfortuna"
23:52
Inter, Barella: "Preso gol su un errore individuale, capita. L'obiettivo da sempre è lo scudetto"
23:51
Bodo, Knutsen applaude i suoi: "Serata fantastica, non so quanto lontano possiamo arrivare"