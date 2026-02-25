Mondiali, Infantino: "Sereno nonostante le violenze in Messico". Ma anche Bolivia e Portogallo scrivono alla Fifa

"Abbiamo piena fiducia nel Messico", ha aggiunto, affermando di essere "in contatto regolare" con le autorità locali e di monitorare "la situazione". La presidente del Paese, Claudia Sheinbaum, ha escluso qualsiasi rischio per i tifosi di calcio in viaggio verso Guadalajara, assicurando che "tutte le garanzie di sicurezza" sarebbero state garantite. Il Messico, oltre a quattro partite dei Mondiali, ospiterà i playoff di marzo per determinare le ultime due delle 48 squadre qualificate e alcune amichevoli, tra cui una tra la nazionale di casa e il Portogallo, il 28 marzo.