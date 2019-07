Mondiali femminili: Olanda in finale dopo i tempi supplementari

03/07/2019

Campionesse d’Europa contro campionesse del mondo in carica, la finale del Mondiale femminile di calcio sarà tra due squadre detentrici di un titolo. A Lione infatti si sfideranno l’Olanda e gli Stati Uniti, con le Orange che nella seconda semifinale del torneo hanno battuto 1-0 la Svezia dopo i tempi supplementari. Svedesi che giocheranno contro l’Inghilterra per il 3-4 posto. Partita equilibrata e bloccata nel primo tempo, l’Olanda tiene il possesso palla e prova ad andare sugli esterni, la Svezia con il suo 4-4-2 non concede nulla sulle fasce e in avanti prova a pungere soprattutto in ripartenza, anche se con poca efficacia. L’unico sussulto prima dell’intervallo arriva sugli sviluppi di un angolo, quando al 36’ Hurtig con la punta prova a trasformare in gol un pallone che gironzola in area, van Veneendaal respinge con un piede.



Nella ripresa le squadre insistono nella loro tattica e ancora una volta sono le situazioni di palla inattiva a far venire i brividi alle due difese. Al 56’ altro pallone che non viene allontanato dalla difesa dell’Olanda dopo un angolo, Fischer incrocia non da difensore e van Veneendaal è superba nell’allungare la traiettoria sul palo. Al 65’ si invertono le parti, questa volta è l’Olanda ad andare a centimetri dal gol: Miedema piazza di testa senza saltare sempre da angolo, trovando le dita di Lindhal che prolungano il pallone sulla traversa. L’Olanda prova a vincerla inserendo van de Sanden, il risultato però non cambia e quindi si va ai supplementari. Dopo aver cercato un varco per tutta la gara sugli esterni, l’Olanda trova il gol qualificazione con una combinazione centrale al 99’: Lindhal si inserisce, il pallone le arriva dopo un anticipo su Miedema, destro all’angolino da fuori e Lindhal è battuta. La Svezia preme in maniera sterile, l’Olanda non sfrutta gli spazi in contropiede, ma alla fine festeggia: secondo Mondiale e prima finale, dopo il titolo europeo del 2017. Un biennio decisamente da ricordare.