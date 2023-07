Mondiali Femminili, paura per Linda Caicedo: malore in allenamento per la colombiana

mondiali femminili

La 18enne del Real Madrid si è fermata dopo aver sentito delle fitte al petto durante l'allenamento

© Getty Images Linda Caicedo, stellina della nazionale femminile della Colombia, ha tenuto tutti col fiato sospeso. Sono infatti stati attimi di paura quelli passati a Sydney sul campo dove si stava allenando la nazionale in vista della partita dei Mondiali di domenica contro la Germania quando la 18enne si è fermata a causa di un malore. La giovane, giocatrice del Real Madird, si è seduta a terra in attesa di soccorsi che sono immediatamente arrivati. Ha poi spiegato di essersi fermata, e poi buttata a terra, dopo aver accusato dei forti dolori al petto. Ora, secondo la stampa del suo paese, si è ripresa e la sua presenza in campo contro le tedesche non dovrebbe essere in dubbio.

Linda Caicedo, in gol nel successo per 2-0 contro la Corea del Sud alla prima giornata dei Mondiali, un anno fa aveva trascinato la sua selezione alla finale dei Mondiali under 17, mentre ora, in quelli assoluti, è pronta a prendersi un ruolo da protagonista tra le "cafeteras".

In passato Caicedo, quando aveva 15 anni, ha lottato contro un tumore alle ovaie, uscendone completamente guarita.