Mondiali femminili, Australia-Italia 1-2: Bonansea all'ultimo respiro, le Azzurre vincono al 95'

09/06/2019

Erano vent'anni che l'Italia non disputava una partita a un Mondiale femminile di calcio, ma l'attesa è stata ripagata da una partita fantastica delle ragazze del ct Milena Bertolini, che contro l'Australia regalano tutto ciò che una partita può offrire: la sofferenza iniziale, la scossa, la consapevolezza di poter centrare l'impresa e poi la gioia finale. Il tutto nel nome di una trascinatrice, che non può mancare in una storia del genere: si tratta di Barbara Bonansea, autrice di entrambi i gol azzurri. Con quello della vittoria che arriva al 95' minuti, appena 15 minuti prima del fischio finale di una partita che se anche fosse finita sul pareggio sarebbe stata da applausi per le nostre ragazze.



Australia subito pericolosa a inizio partita, in particolare grazie agli inserimenti della centravanti Kerr. L'Italia però reagisce e si presenta in avanti con Mauro, che effettua il primo tiro delle Azzurre in questi Mondiali. Al 10' la prima, vera, grande emozione: Giugliano premia lo scatto di Bonansea con un grande lancio in profondità e l'attaccante della Juventus anticipa Williams e deposita il pallone in rete. Non è però gol, con il Var che annulla per fuorigioco millimetrico dopo diversi minuti di controlli. Il gol quindi arriva, ma lo segna l'Australia al 22': cross dalla destra, contatto in area tra Gama e Kerr, è rigore. Sul dischetto la stessa Kerr si fa ipnotizzare da Giuliani, poi però è la prima ad arrivare sul pallone e a ribadirlo in rete. Furibonda Laura Giuliani, poco protetta dalla difesa nella circostanza. Reazione dell'Italia affidata a Girelli, ma in realtà è l'Australia a sfiorare il raddoppio due volte con Logarzo, pericolosissima di testa.



Sembra una partita complicatissima da recuperare, e invece nella ripresa è un'altra Italia: le Azzurre si spingono con più convinzione in avanti e trovano il pareggio, sfruttando un'incertezza della retroguardia australiana. Al 56' infatti Polkinghorne si fa rubare palla nella sua trequarti da Bonansea, che punta la porta, rientra sul destro e trova l'angolino opposto. Ultimi venti minuti infuocati: Kerr sfugge a Gama e riporta in vantaggio l'Australia, ma il Var annulla per posizione irregolare. Sempre il Var nega all'Italia un possibile rigore per presunto tocco di mano in area, e viene chiamato di nuovo in causa all'81': Sabatino, in campo da una manciata di minuti, colpisce il palo e poi ribadisce in rete. Ma anche lei è in fuorigioco. Ultimi minuti in apnea, con Giuliani che allontana la pioggia di palloni che piove nella sua area. Poi, quando sembra tutto finito, Cernoia batte una punizione dalla destra e in area sbuca Bonansea, che in mischia colpisce di testa e va in gol. Tutto perfetto, e un'Italia che parte con il piede giusto e dimostra al mondo e a se stessa che in questi Mondiali è pronta a togliersi grandissime soddisfazioni.