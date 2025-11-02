Mondiale U17, Italia pronta al debutto col Qatar

Ieri, invece, la nazionale ha ricevuto la visita di Valter Di Salvo, professore associato all'Università degli Studi di Roma Foro Italico. Ex preparatore atletico di Lazio, Real Madrid e Manchester United, che dirige la performance della Qatar FA e dell'Aspire Academy dal 2010 e collabora anche con la FIGC dal 2012. Di Salvo ha condiviso la sua esperienza internazionale e formulato un sentito in bocca al lupo agli Azzurrini. Subito dopo la graditissima visita, i ragazzi di Favo hanno svolto una seduta di allenamento; oggi, sempre in serata (ore 19.30 locali/17.30 italiane), è in programma la rifinitura prima del debutto di domani. Italia e Qatar si sono già affrontate nel Mondiale Under 16, vinto dall'Unione Sovietica. Era il 14 luglio 1987, quando gli Azzurrini di Comunardo Niccolai passarono in vantaggio al 67' con Massimiliano Cappellini, prima di essere raggiunti al 76' dal gol di Edrees Khairi, al Varsity Stadium di Toronto nella seconda giornata del Gruppo A.