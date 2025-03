Mondiale per Club, un club escluso dalla Fifa: la nota ufficiale

I messicani del Club León sono stati esclusi dal prossimo Mondiale per Club in programma a giugno negli Stati Uniti. La ha reso noto la Fifa in un comunicato, spiegando che "a seguito di un procedimento disciplinare avviato contro CF Pachuca e Club León, il presidente della Commissione disciplinare Fifa ha deciso di deferire il caso direttamente alla Commissione di appello Fifa in conformità con l'articolo 56, paragrafo 3 del Codice disciplinare Fifa. Dopo aver valutato tutte le prove in archivio, il presidente della Commissione di appello ha deciso che il CF Pachuca e il Club León non hanno soddisfatto i criteri sulla proprietà multi-club definiti dall'articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento per la Coppa del mondo per club Fifa" e pertanto "in linea con l'articolo 10, paragrafo 4" dello stesso regolamento la Fifa ha stabilito che "il Club León sarà rimosso dalla competizione, con il club che verrà ammesso come sostituto che verrà annunciato a tempo debito".