Mondiale per club, quale italiana oltre l'Inter? Juventus in pole

NEL 2025 NEGLI USA

Bianconeri, Milan e Napoli in corsa per uno dei 12 posti Uefa, la Fifa deciderà quale ranking adottare entro la fine del mese di dicembre

Il rigore segnato da Lautaro Martinez a Salisburgo ha spalancato all'Inter le porte degli ottavi di Champions League ma ha anche garantito ai nerazzurri la partecipazione al prossimo Mondiale per club, in programma nel 2025 negli Stati Uniti (32 squadre e 8 gironi, ecco come funzionerà). La squadra di Inzaghi diventa così la sesta europea (su 12) a essere sicura di volare negli Usa dopo Real Madrid, Chelsea e Manchester City (vincitrici Champions) e Bayern Monaco e Psg (per il ranking), ma visto che non possono esserci più di due squadre per nazione c'è posto anche per un'altra italiana e in corsa ci sono Juventus, Milan e Napoli (oltre alla Lazio, ma solo se dovesse vincere la Champions).

Juventus in vantaggio - A fine dicembre, secondo riporta Calcio e Finanza, la Fifa deciderà quale metodo utilizzare per calcolare il ranking che deciderà le restanti partecipanti al Mondiale. Premesso che contano solo i punti ottenuti in Champions League a partire dalla stagione 2020/21, al momento le ipotesi sul tavolo del massimo organo del calcio mondiale sono due: considerare il 'classico' ranking Uefa per club (2 punti per vittoria, 1 per il pari, 4 per partecipazione, 5 per gli ottavi, 1 per quarti, semifinali e finali), oppure introdurre un nuovo sistema proposto dalla Fifa che prevedrebbe 3 punti vittoria, 1 per il pari e 5 per la partecipazione. In ognuno dei due casi l'Inter è già certa di non poter essere superata da nessuna squadra italiana e nel caso in cui una tra Milan, Napoli e Lazio vincesse la Champions sarebbe la seconda squadra, ma se questo non dovesse succedere ad andare negli USA sarebbe quasi certamente la Juventus.

Ranking Uefa - Se fosse usato questo criterio Milan e Napoli potrebbero sperare di superare la Juve in questa stagione, ma ovviamente a patto di qualificarsi almeno agli ottavi di Champions che garantirebbero cinque punti.

Bayern Monaco – 97 punti (già qualificata);

Inter – 72 punti (già qualificata);

PSG – 70 punti (già qualificata);

Porto – 59 punti;

Borussia Dortmund – 59 punti;

Lipsia – 59 punti;

Atletico Madrid – 53 punti;

Benfica – 49 punti;

Barcellona – 48 punti;

Juventus – 47 punti;

Siviglia – 42 punti;

Salisburgo – 39 punti;

Ajax – 39 punti;

Milan – 39 punti;

Napoli – 34 punti;

Shakhtar – 33 punti.

Il metodo Fifa - Von questo criterio la posizione della Juventus sarebbe più al sicuro da un sorpasso di Milan e Napoli. Per esempio i rossoneri, che sono a 10 punti dai bianconeri, dovrebbero arrivare almeno ai quarti di finale di Champions per raggiungere la Juve (da stabilire il criterio in caso di parità), mentre gli azzurri con i quarti la superebbero ma gli ottavi potrebbero non bastare.

Bayern Monaco (Germania) – 97 punti;

Roma (Italia) – 75 punti;

Inter (Italia) – 72 punti;

PSG (Francia) – 70 punti;

Villarreal (Spagna) – 69 punti;

Lipsia (Germania) – 67 punti;

Porto (Portogallo) – 61 punti;

Borussia Dortmund (Germania) – 59 punti;

Benfica (Portogallo) – 59 punti; —- ultima qualificata

Siviglia (Spagna) – 58 punti;

Juventus (Italia) – 58 punti;

Barcellona (Spagna) – 54 punti;

Atletico Madrid (Spagna) – 53 punti;

Napoli (Italia) – 53 punti;

Feyenoord (Olanda) – 53 punti;

Ajax (Olanda) – 52 punti;

Milan (Italia) – 51 punti;

Real Sociedad (Spagna) – 49 punti;

Bayer Leverkusen (Germania) – 49 punti;

Eintracht Francoforte (Germania) – 48 punti;

Lazio (Italia) – 41 punti;

Rangers (Scozia) – 41 punti.

