Mondiale per Club, Inter: Lautaro Martinez si unisce al gruppo negli USA

Prosegue la preparazione dell'Inter in vista del debutto nella Mondiale per Club negli Usa. La squadra di Cristian Chivu si è allenata nel campus di UCLA nella mattinata di venerdì. Il gruppo ha accolto il ritorno in squadra di capitan Lautaro Martinez, che si è aggregato alla squadra dopo gli impegni con la nazionale argentina. Al termine dell'allenamento, incontro speciale con un altro atleta americano. Dopo la visita di Kyle Kuzma, la squadra ha ricevuto Cameron Dicker, giocatore di football americano dei Los Angeles Chargers.