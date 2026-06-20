BRASILE-HAITI 3-0

Mondiale 2026, Brasile-Haiti 3-0: Cunha e Vinicius regalano il successo ad Ancelotti

Dopo il pari all'esordio, la doppietta di Matheus Cunha e il gol di Vinicius valgono 3 punti. Guaio muscolare per l'esterno

di Enzo Palladini
20 Giu 2026 - 06:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© afp

© afp

Il Brasile ritrova sé stesso, si sbarazza di Haiti con un 3-0 maturato nel primo tempo, vola in testa alla classifica del girone grazie alla doppietta di Matheus Cunha a cui si aggiunge il gol di Vinicius Junior. Tutto positivo? Non proprio, perché già nel primo tempo, Raphinha è costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare che rischia di tenerlo fuori per parecchio tempo. Un grave contrattempo in una serata che poteva essere quasi trionfale, perché le scelte di Ancelotti si sono rivelate azzeccate. 

Il canovaccio della partita è subito chiaro. Il Brasile attacca, magari non con la fluidità che ci si aspetta, però attacca con convìnzione. Haiti si difende, con tutti gli uomini che possono difendere, barricati davanti al portiere, concedendosi qualche sortita estemporanea. E picchia, anche. Utilizza tutti i falli che vengono permessi dall'arbitro, si ritrova con un ammonito (Arcus) quasi subito. Però gl haitiani sono lì, aggrappati alla speranza. 

Ci vuole anche un po' di fortuna a volte per uscire da una situazione complicata. Il Brasile trova la combinazione giusta a metà del primo tempo, quando una delle iniziative di Vinicius in mezzo a parecchi difensori sfocia in un tiro respinto dal portiere. Sul rimpallo successivo, l'ultimo a toccare la palla è Matheus Cunha e così il risultato si sblocca. L'attacco brasiliano funziona un pochino meglio rispetto all'esordio con il Marocco. Vinicius è ispirato e sorprende anche per alcuni ripieghi difensivi, Matheus Cunha si muove molto e lavora per la squadra. Solo Raphinha non sembra al meglio delle sue possibilità, ma è la serata di Matheus Cunha che realizza il 2-0 con un sinistro terra-aria che va a infilarsi all'incrocio. Raphinha poi si fa male e non finisce il primo tempo. Entra Rayan, il più giovane del gruppo. Giusto in tempo per imparare qualcosa da Vinicius, che vola sulla sinistra nei minuti di recupero e va a infllare il gol del 3-0. Qui l'assist è di Lucas Paquetà, che da trequartista va molto meglio rispetto all'esordio con il Marocco. 

ll secondo tempo è gestione del tempo delle energie. Il torneo è ancora lungo (così spera Ancelotti) e non serve a niente stravincere. C'è spazio per Endrick, il giovane attaccante che tutto il Brasile vorrebbe vedere in campo. Il suo golletto lo fa anche, ma parte in fuorigioco di mezza spanna. Con la tensione allentata e la concentrazione in calo, Haiti trova anche il modo di creare pericoli, ma deve accontentarsi di una sconfitta dignitosa che significa anche eliminazione dal torneo. 

brasile
ancelotti
cunha
vinicius jr
mondiale 2026
haiti

Ultimi video

01:33
Notiziario Mondiale

Notiziario Mondiale

01:15
DICH LIVERANI 2 SULLA FIORENTINA DICH

Liverani parla da ex viola: "La Fiorentina deve tornare tra le prime sette/otto in Italia"

02:02
DICH LIVERANI 1 SULLA LAZIO DICH

Liverani: "Gattuso con la Lazio in cerca di rivalsa"

03:01
DICH RICCI OLIMPIA DICH

Pippo Ricci: "Poeta ci ha dato tanta tranquillità. È un amico"

01:51
DICH BOLMARO OLIMPIA DICH

Bolmaro: "Pronto a fare sempre di più per Milano, anche in Eurolega"

03:03
DICH PEPPE POETA OLIMPIA DICH

Poeta: "Non sono un predestinato. La missione è portare avanti lo stile di Armani"

01:18
DICH DIOP OLIMPIA DICH

Diop: "L'integrazione è importante. A me hanno dato la possibilità di provarci"

03:32
CLIP PROTTI PRESSING 1996 19/06 SRV

Protti da brividi: quella notte da sogno a Pressing con Vianello

01:24
MCH CAMERA ARDENTE PROTTI MCH

Amici, colleghi, tifosi: l'ultimo saluto a Protti, presente anche Allegri

01:00
DICH ALESSANDRO LUCARELLI CAMERA ARDENTE PROTTI DICH

Alessandro Lucarelli alla camera ardente di Protti: "Igor un idolo e un amico"

02:09
Accomando: "Inter, finalmente Palestra e si allontana un protagonista dei tre scudetti"

Accomando: "Inter, finalmente Palestra e si allontana un protagonista dei tre scudetti"

01:10
Callegari: "Dal mondiale arriva una buona notizia per la Juve"

Callegari: "Dal mondiale arriva una buona notizia per la Juve"

02:11
Callegari: "Inter, dopo il rinnovo di Chivu ecco dove puoi migliorare"

Callegari: "Inter, dopo il rinnovo di Chivu ecco dove puoi migliorare"

01:53
Inter-Juve, che intrecci!

Inter-Juve, che intrecci! E ora con Carnevali-Marotta...

02:38
Addio a Igor Protti

Addio a Igor Protti: un capocannoniere nel cuore di tanti

01:33
Notiziario Mondiale

Notiziario Mondiale

I più visti di Calcio

"Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale": il mondo del calcio piange Igor Protti

CLIP PROTTI PRESSING 1996 19/06 SRV

Protti da brividi: quella notte da sogno a Pressing con Vianello

Noemi Protti e il toccante messaggio per il padre: "Il tuo 90° minuto era portarmi all'altare e ci sei riuscito"

MCH VIKING RACE PARLAMENTO MCH

Febbre Mondiale in Norvegia: in Parlamento i deputati eseguono il "viking row"

Trevisani: "Brahim Diaz ideale per Spalletti, tra Sorloth e Kolo Muani scelgo…"

Trevisani: "Brahim Diaz ideale per Spalletti, tra Sorloth e Kolo Muani scelgo…"

SRV PERSONAGGIO PROTTI SRV

Addio a Igor Protti, l'eroe di due città

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:59
Cristiano Lucarelli saluta l'amico fraterno Igor Protti: "Mi manchi già, riposa in pace fratello"
19:43
Genoa: l'8 agosto il Trofeo Spagnolo contro il Deportivo La Coruna
17:52
Protti: Allegri alla sala del commiato per l'ultimo saluto
17:09
Fiorentina, il calendario delle amichevoli estive: c'è anche il Watford di Bove
15:50
Protti: camera ardente al cimitero di Cecina, a Livorno domani lutto cittadino