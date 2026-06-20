Mondiale 2026, Brasile-Haiti 3-0: Cunha e Vinicius regalano il successo ad Ancelotti

Ci vuole anche un po' di fortuna a volte per uscire da una situazione complicata. Il Brasile trova la combinazione giusta a metà del primo tempo, quando una delle iniziative di Vinicius in mezzo a parecchi difensori sfocia in un tiro respinto dal portiere. Sul rimpallo successivo, l'ultimo a toccare la palla è Matheus Cunha e così il risultato si sblocca. L'attacco brasiliano funziona un pochino meglio rispetto all'esordio con il Marocco. Vinicius è ispirato e sorprende anche per alcuni ripieghi difensivi, Matheus Cunha si muove molto e lavora per la squadra. Solo Raphinha non sembra al meglio delle sue possibilità, ma è la serata di Matheus Cunha che realizza il 2-0 con un sinistro terra-aria che va a infilarsi all'incrocio. Raphinha poi si fa male e non finisce il primo tempo. Entra Rayan, il più giovane del gruppo. Giusto in tempo per imparare qualcosa da Vinicius, che vola sulla sinistra nei minuti di recupero e va a infllare il gol del 3-0. Qui l'assist è di Lucas Paquetà, che da trequartista va molto meglio rispetto all'esordio con il Marocco.