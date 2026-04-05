Monaco, riecco Pogba: non gioca da dicembre

Paul Pogba torna ufficialmente a disposizione del Monaco per il posticipo di Ligue 1 contro il Marsiglia di lunedì 6 aprile, chiudendo un calvario durato quattro mesi a causa di un infortunio al polpaccio. Il centrocampista ex Juve, che non vede il terreno di gioco dalla fugace apparizione dello scorso 5 dicembre contro il Brest, ha sfruttato la sosta per le nazionali per ritrovare il ritmo partita e Sebastien Pocognoli è pronto a rilanciarlo nella ventottesima giornata. L'allenatore del club monegasco ha confermato il pieno recupero del francese in conferenza stampa, sottolineando che "non ci sono state ricadute durante i carichi di lavoro" e che, se i progressi continueranno in questo modo, il giocatore sarà parte integrante del gruppo per la sfida del Louis II.