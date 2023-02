Moggi a bordo campo per Napoli-Juventus: la Figc apre un'inchiesta

L'INDAGINE

L'ex dg bianconero e dirigente azzurro, radiato per Calciopoli, si è intrattenuto con Pessotto in occasione della sfida tra Primavera

© italyphotopress La procura federale della Figc ha aperto un'inchiesta sulla presenza di Luciano Moggi ai bordi del campo durante la gara Primavera tra Napoli e Juventus a Cercola dello scorso 14 gennaio. L'indagine è stata aperta subito dopo che l'episodio è diventato di dominio pubblico. Mercoledì è stato ascoltato Gianluca Pessotto, coordinatore degli staff tecnici bianconeri, che come evidenziato dalle immagini quel giorno sul campo di Cercola si è intrattenuto a lungo con Moggi.

La procura federale guidata da Chiné sta ora indagando per verificare se siano state commesse eventuali violazioni consentendo all'ex dg bianconero e in precedenza dirigente azzurro, radiato per Calciopoli, di entrare in campo.