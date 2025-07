Mls batte Liga MX in All Star Game, Messi assente rischia squalifica

Sam Surridge, Tai Baribo e Brian White hanno segnato i gol con cui la Major League Soccer ha sconfitto la Liga messicana MX per 3-1 nell'MLS All-Star Game. La MLS ha sconfitto la Liga MX tre volte in quattro confronti diretti. Lo scorso anno la Liga MX ha vinto 4-1 a Columbus, Ohio. Gli MLS All-Stars hanno vinto nel 2022 e hanno battuto la Liga MX ai calci di rigore dopo un pareggio per 1-1 l'anno precedente. Intanto Lionel Messi e il suo compagno di squadra all'Inter Miami, Jordi Alba, rischiano entrambi una possibile squalifica in campionato per la prossima partita della loro squadra contro Cincinnati sabato, per aver saltato l'All-Star Game.