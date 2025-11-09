Messi raggiunge 400 assist in carriera: l'Inter Miami vince 4-0

Ad assumere una rilevanza particolare è stato l'assist per il definitivo 4-0, firmato da Allende. Quel passaggio vincente è passato alla storia come il numero 400 della leggendaria carriera di Messi. Il traguardo riaccende il dibattito sui record assoluti nel calcio. Il record di assist sarebbe detenuto dall'ungherese ex Real Madrid Ferenc Puskas con 404. Tuttavia, proprio come per il traguardo dei 1000 gol attribuiti a Pelè (e cercati da Cristiano Ronaldo), non tutti i 404 assist di Puskas sono documentati ufficialmente con supporto video o registrazione certa.