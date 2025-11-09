Logo SportMediaset

Calcio

Messi raggiunge 400 assist in carriera: l'Inter Miami vince 4-0

09 Nov 2025 - 12:32

Lionel Messi è salito in cattedra in Gara 3 dei quarti di finale di Western Conference in MLS, regalando all'Inter Miami il successo per 4-0 contro Nashville e la qualificazione alle semifinali contro Cincinnati. La Pulce ha dominato la partita a Fort Lauderdale con due gol e, soprattutto, un assist storico.

Ad assumere una rilevanza particolare è stato l'assist per il definitivo 4-0, firmato da Allende. Quel passaggio vincente è passato alla storia come il numero 400 della leggendaria carriera di Messi. Il traguardo riaccende il dibattito sui record assoluti nel calcio. Il record di assist sarebbe detenuto dall'ungherese ex Real Madrid Ferenc Puskas con 404. Tuttavia, proprio come per il traguardo dei 1000 gol attribuiti a Pelè (e cercati da Cristiano Ronaldo), non tutti i 404 assist di Puskas sono documentati ufficialmente con supporto video o registrazione certa.

Nonostante il dibattito statistico, Messi si conferma al vertice della storia del calcio per longevità e capacità di incidere.

