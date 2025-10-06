Milano, Sala: "Nome del nuovo stadio? Decideranno Inter e Milan, a me piace San Siro..."

Beppe Sala è tornato a parlare del nuovo stadio di Milano, a una settimana dal via libera alla vendita del Meazza a Inter e Milan da parte del Consiglio comunale, questa volta soffermandosi in particolare sul nome che l'impianto potrebbe avere: "È una scelta delle squadre ed è evidente che non è escluso un naming, una sponsorizzazione, come in tutti gli stadi europei e mondiali - le parole del sindaco del capoluogo lombardo a margine delle celebrazioni per il 165° compleanno della polizia locale -. Esprimo solo un mio pensiero non da sindaco, ma da tifoso. Io non sono mai riuscito a chiamarlo Meazza, nel rispetto della figura di Meazza, a me piace molto San Siro, però questo è proprio il mio vissuto".