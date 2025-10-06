Milano, Sala: "Nome del nuovo stadio? Decideranno Inter e Milan, a me piace San Siro..."

Il sindaco del capoluogo lombardo poi specifica: "Dobbiamo ancora lavorare per arrivare a un atto notarile"
Beppe Sala è tornato a parlare del nuovo stadio di Milano, a una settimana dal via libera alla vendita del Meazza a Inter e Milan da parte del Consiglio comunale, questa volta soffermandosi in particolare sul nome che l'impianto potrebbe avere: "È una scelta delle squadre ed è evidente che non è escluso un naming, una sponsorizzazione, come in tutti gli stadi europei e mondiali - le parole del sindaco del capoluogo lombardo a margine delle celebrazioni per il 165° compleanno della polizia locale -. Esprimo solo un mio pensiero non da sindaco, ma da tifoso. Io non sono mai riuscito a chiamarlo Meazza, nel rispetto della figura di Meazza, a me piace molto San Siro, però questo è proprio il mio vissuto".
Sala ha poi sottolineato come prima di pensare a questo tipo di questioni sia fondamentale chiudere ogni discorso burocratico, arrivando al rogito nei tempi stabiliti: "È qualcosa su cui io non devo aggiungere, da sindaco, una singola parola. Abbiamo ancora da lavorare, non dimentichiamoci che per arrivare a un atto notarile bisogna lavorare. Se ho parlato con i club? Gli uffici, non io. Io ho sentito il notaio per essere rassicurato sul fatto che si possa arrivare al rogito entro il 10 novembre, mi ha detto che ci si può arrivare, ovviamente bisogna lavorarci".
