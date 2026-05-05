Memorial Maurizio Mosca 2026: quattro weekend di sfide a Milano per il 14° torneo giovanile

Tutto questo per il 14° trofeo giovanile "Maurizio Mosca", nel ricordo dello storico giornalista, che a Mediaset è stato protagonista di alcuni dei programmi più iconici della tv italiana, da "Calciomania" a "L'Appello del Martedì", fino ad arrivare a "Guida al Campionato" e "Controcampo". Dopo la sua scomparsa il 3 aprile 2010, negli anni il "Memorial Mosca" è diventato una tradizione a livello di calcio giovanile, confermata anche in questo 2026.