Memorial Maurizio Mosca 2026: quattro weekend di sfide a Milano per il 14° torneo giovanile
Sui campi della Macallesi 66 partite (con 800 piccoli atleti) in ricordo del giornalista. Aprono i Pulcini il 9 maggio, chiudono i Primi Calci il 30
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Ben 52 squadre in arrivo da 8 categorie diverse, 66 partite di calcio che vedranno sfidarsi circa 800 piccoli atleti. Ma soprattutto un mese di maggio fatto di festa e di sport, da vivere sui campi dell'Acd Macallesi in via Quintiliano, a Milano.
Tutto questo per il 14° trofeo giovanile "Maurizio Mosca", nel ricordo dello storico giornalista, che a Mediaset è stato protagonista di alcuni dei programmi più iconici della tv italiana, da "Calciomania" a "L'Appello del Martedì", fino ad arrivare a "Guida al Campionato" e "Controcampo". Dopo la sua scomparsa il 3 aprile 2010, negli anni il "Memorial Mosca" è diventato una tradizione a livello di calcio giovanile, confermata anche in questo 2026.
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Prime sfide in programma nel weekend del 9 e 10 maggio, giornate dedicate alla categoria Pulcini classe 2015 e 2016. Il match tra Enotria e Fatimatraccia di sabato mattina alle 9.30 darà il via alle danze, mentre nel pomeriggio si giocheranno le finali.
Poi altri tre weekend con lo stesso format: sabato 16 maggio spazio agli Esordienti 2013, domenica 17 ai Primi calci 2018, sabato 23 agli Esordienti 2014, domenica 24 ai Pulcini misti e ai Piccoli amici 2019/20. Gran chiusura sabato 30 maggio con le sfide dei Primi calci 2017.
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