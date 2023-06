Il culto di Zlatan Ibrahimovic: le frasi più celebri dello svedese

© Getty Images

Per raccontare Zlatan Ibrahimovic non servono lunghi trattati. Ibra si spiega da solo, basta vederlo ancora prima che conoscerlo per capire che non è e non sarà mai un calciatore/personaggio come gli altri, a prescindere dalla fede calcistica. Non è un caso che in Svezia, come in Francia sia stato necessario adottare un neologismo per rendere l'idea. "Zlatanera", nella patria di Ibra viene inteso con il significato di "dominare con forza". Un atteggiamento avuto in campo per tutta la propria carriera, certo, ma anche davanti ai microfoni, con la "Zlatanata", ovvero una dichiarazione dal forte impatto mediatico, impregnata dell'esuberanza iperbolica tipica dell'intramontabile fuoriclasse, in campo e fuori.