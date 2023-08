Trofeo Silvio Berlusconi, Monza-Milan: patch speciale per l'Emilia-Romagna

trofeo silvio berlusconi

Le squadre in campo con una maglia decorata da una patch speciale, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza per l'alluvione in Emilia-Romagna

Da Liedholm a Palladino: i 18 allenatori dell'epopea Berlusconi



































© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Domani sera Milan e Monza si affronteranno nella prima edizione del "Trofeo Silvio Berlusconi", con fischio d'inizio in programma alle 21.00 e diretta TV su Canale 5 e, all'estero, su Mediaset Italia. Le due squadre scenderanno in campo, davanti al tutto esaurito dell'U-Power Stadium di Monza, indossando maglie decorate da una patch speciale, che saranno messe all'asta sul sito matchwornshirt.com già a partire dall'inizio del match. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà a un progetto emergenziale in Emilia-Romagna per il ripristino di un campo d'allenamento e di uno da gioco dell'AC Solarolo, che conta circa 100 tesserati tra cui 80 ragazzi del Settore Giovanile.

Fondazione Milan promuove l'accesso allo sport per ragazzi e ragazze di qualsiasi età e a ogni livello. L'iniziativa dedicata all'AC Solarolo ha l'obiettivo, dunque, di restituire un pezzo di normalità ai giovani sportivi dell'Emilia-Romagna, che hanno vissuto settimane difficili dopo l'alluvione che ha colpito la regione nel mese di maggio.

"Il 'Trofeo Silvio Berlusconi' è il giusto omaggio a Silvio che ha sempre amato i colori rossoneri", ha sottolineato Paolo Scaroni, Presidente AC Milan, "costruendo con la sua passione e determinazione il mito di un Club leggendario per il calcio mondiale. Desidero, inoltre, ringraziare il Monza per aver aderito alla raccolta fondi per realizzare il progetto di Fondazione Milan in Emilia-Romagna: un gesto di generosità e sostegno ai giovani che sicuramente il Presidente Berlusconi avrebbe apprezzato e condiviso".

"Silvio Berlusconi è la storia del Milan e del Monza e l'ideazione del ‘Trofeo Silvio Berlusconi' ne è la naturale conseguenza, non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato Presidente", ha commentato Adriano Galliani, Vicepresidente vicario e Amministratore Delegato di AC Monza. "Il suo amore per queste due squadre, l'ambizione che l'ha spinto a renderle vincenti, la passione per trasformarle in realtà uniche: tutto questo meritava di essere onorato. Le maglie indossate dai calciatori in questa prima edizione resteranno nella storia e speriamo che, insieme al supporto di Fondazione Milan, possano servire per restituire ai giovani dell'Emilia-Romagna le strutture sportive necessarie per tornare a giocare e sognare".