Svezia: Ibra vicino al ritorno in Nazionale, il 16 marzo le convocazioni

SVEZIA

L'attaccante del Milan aveva detto basta dopo Euro 2016

A pochi mesi dalla fase finale dell'Europeo, Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare a vestire la maglia della Svezia e potrebbe farlo già a fine mese, quando sono in programma due gare di qualificazione ai Mondiali contro Georgia e Kosovo, oltre a un'amichevole con l'Estonia. "Il dialogo con Zlatan continua" ha fatto sapere il portavoce della Federazione, Jakob Kakembo Andersson, aggiungendo che i convocati per le prossime partite saranno annunciati il 16 marzo. Getty Images

Lindiscrezione è riportata dal sito Footbolldirekt. Ibra, che con la maglia della Svezia ha collezionato 116 presenze e segnato 62 gol, non indossa la maglia della Nazionale da Euro 2016. I primi riavvicinamenti risalgono allo scorso autunno, quando il 39enne svedese aveva ammesso una certa nostalgia per la Nazionale, a cui è seguito a novembre un incontro a Milano definito 'fruttuoso' con il selezionatore Janne Andersson, a cui il bomber del Milan non aveva risparmiato nel passato qualche critica.

Ibra è al momento fermo per una nuova lesione muscolare e il suo rientro in campo è previsto per il 21 marzo contro la Fiorentina. Se non ci saranno contrattempi, il 16 marzo ci sarà anche lui nella lista dei convocati, a quasi 5 anni dall'ultima volta, la sfida contro il Belgio agli Europei del 2016.