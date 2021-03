Svezia, Ibra lascia l'allenamento dopo 15'. "Tutto concordato"

SVEZIA

L'attaccante ha abbandonato il campo accompagnato dal medico. Contro l'Estonia non sarà nell'undici titolare

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato dopo 15' l'allenamento della Svezia in vista dell'amichevole di mercoledì pomeriggio contro l'Estonia accompagnato dal medico della nazionale. Nessun allarme infortunio per l'attaccante del Milan, come riferisce 'Expresses' citando fonti interne alla Nazionale svedese: era stato programmato che Ibra svolgesse soltanto una parte di seduta insieme al gruppo e poi proseguisse la preparazione a livello individuale. Nessun rientro anticipato per lui: il Milan lo riavrà soltanto giovedì. Sabato alle 12.30 i rossoneri ospiteranno a San Siro la Sampdoria. Svezia, Ibra lascia l'allenamento anzitempo. Ma nessun allarme





















































Ultime gallery Vedi tutte

Ibrahimovic, autore di tre assist nelle prime due partite di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar vinte contro Georgia e Kosovo, ha deciso di restare con la sua Nazionale anche per il terzo impegno, quello di mercoledì in amichevole contro l'Estonia. Nella conferenza stampa della vigilia il ct svedese Janne Andersson ha annunciato l'undici titolare: Zlatan non c'è.