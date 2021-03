Show a Sanremo, il solito Ibra: "Questo è il mio Festival, ecco le regole"

"Amadeus, è un onore per me essere qua, ma è un onore anche per te avermi qua", con questa frase Zlatan Ibrahimovic si è presentato al Festival di Sanremo. L'attaccante del Milan, che indossava una giacca con il suo nome, ha anche detto le sue regole: "Avrà 22 cantanti, undici contro undici. Sono 26? Ne vendiamo quattro al Liverpool che sta cercando dei difensori oppure li metto nel mio giardino a lavorare". Troppo piccolo anche il palco: "Bisogna farlo grande come San Siro, altrimenti il Festival va annullato".