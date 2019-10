Sheva per ora chiude le porte al Milan: "Penso solo all'Ucraina"

LE PAROLE

"Io professionalmente in questo momento non penso al Milan”. Parole chiare quelle di Andriy Shevchenko, che sottolinea la sua posizione in merito ai possibili accostamenti alla panchina rossonera nel caso di esonero dell'attuale tecnico Giampaolo. “Voglio bene al Milan ma la società non mi ha mai contattato. Sono l'allenatore dell’Ucraina e tutto il mio impegno va verso il mio Paese". L'ex attaccante ribadisce poi la sua fiducia alla dirigenza rossonera: "Maldini e Boban sono la vera garanzia del Milan, che saprà riprendersi presto". Milan, la crisi è aperta

"Voglio andare all’Europeo con i miei ragazzi", questo è l'obiettivo di Sheva che, al momento, chiude la porta alla possibilità di un ritorno al Milan, questa volta come tecnico. "Sono qui a Milano, è vero, ma per osservare i miei ragazzi (soprattutto l’atalantino Malinovskyi, che sta già facendo bene a Bergamo) e dopo la partita dell’Atalanta andrò a cena con i miei amici del Milan. Ma solo perché ci vogliamo bene e ogni volta che ci incrociamo stiamo insieme”.

Il motivo della sua presenza a Milano è dunque svelato, anche se, essendo sotto contratto, l'ex bomber non potrebbe dire altrimenti. "Ripeto, il Milan è nel mio cuore e ne uscirà presto”. Niente da fare dunque, per chi sperava di rivedere Sheva a Milano. Almeno per ora.