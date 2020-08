Rui Costa: "Il Milan è vicino a tornare grande"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Manuel Rui Costa ha il Milan nel cuore e adesso spera veramente che si arrivato il momento della rinascita rossonera. " L'ultima parte del campionato ha dimostrato che il Milan sta crescendo. Si sta facendo un buon lavoro, sta iniziando a stare dove il Milan deve stare sempre. Però credo che i risultati si comincino a vedere e presto torneremo a vedere il Milan in Champions League, sono sicurissimo. Conosco perfettamente le capacità di Paolo, so quanto ci tiene e so quanto è tifoso della squadra", ha detto l'ex centrocampista portoghese a Sportmediaset. Rui Costa: "Milan vicino a tornare grande"

Poi un pensiero all'amico Andrea Pirlo. "Credo che potrà incontrare delle difficoltà a cominciare subito da lì, da una squadra come la Juve che sta vincendo sempre. Andrea si vedeva chiaramente in campo che prima o poi avrebbe fatto l'allenatore. Lo faceva già mentre faceva il calciatore e sono sicuro che diventerà un grandissimo allenatore. E gli auguro, pure se è juventino, che abbia molto successo come lo ha avuto da calciatore, ma non ho dubbi. Riuscirà a trasmettere ai suoi giocatori il modo come lui pensa il calcio", ha aggiunto.