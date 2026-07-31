Romario, omaggio a Baresi: "Il giocatore più difficile affrontato in carriera"

Non poteva mancare Romario tra i giocatori che, in questo triste giorno, hanno voluto ricordare Franco Baresi. Lui che affrontò il Kaiser nella finale del Mondiale 1994 a Pasadena, poi vinta dal Brasile ai rigori, ma che per tutta la partita non riuscì mai a liberarsi della morsa del milanista, al rientro da un'operazione al ginocchio subita appena 25 giorni prima. "Oggi il mondo del calcio si è svegliato più triste con la scomparsa di Franco Baresi - ha scritto l'ex stella verdeoro -. Quando giocavo nel PSV, ho affrontato il Milan due volte e Baresi mi aveva già dato fastidio. Poi ci siamo ritrovati nella finale dei Mondiali del 1994, una partita importantissima per entrambi. Posso dirlo con certezza: è il giocatore più difficile che abbia mai incontrato in carriera".