ADDIO BARESI

Romario, omaggio a Baresi: "Il giocatore più difficile affrontato in carriera"

L'attaccante brasiliano venne cancellato dal campo nella finale di Pasadena che Baresi giocò a 25 giorni dall'operazione al ginocchio

31 Lug 2026 - 19:18
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Non poteva mancare Romario tra i giocatori che, in questo triste giorno, hanno voluto ricordare Franco Baresi. Lui che affrontò il Kaiser nella finale del Mondiale 1994 a Pasadena, poi vinta dal Brasile ai rigori, ma che per tutta la partita non riuscì mai a liberarsi della morsa del milanista, al rientro da un'operazione al ginocchio subita appena 25 giorni prima. "Oggi il mondo del calcio si è svegliato più triste con la scomparsa di Franco Baresi - ha scritto l'ex stella verdeoro -. Quando giocavo nel PSV, ho affrontato il Milan due volte e Baresi mi aveva già dato fastidio. Poi ci siamo ritrovati nella finale dei Mondiali del 1994, una partita importantissima per entrambi. Posso dirlo con certezza: è il giocatore più difficile che abbia mai incontrato in carriera".

"Nel '97 ho avuto l'onore di giocare alla sua partita d'addio - ha ricordato ancora -. Era di un altro livello. Sei il simbolo del Milan e della nazionale italiana. Uno dei più grandi difensori della storia. Ringrazio tutti coloro che giocano a calcio e ringrazio la mia famiglia e i miei amici. Che Dio lo accolga in pace. Grazie, Baresi".

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