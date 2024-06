Reijnders sugli scudi, Fonseca osserva: l'olandese indica la via sul mercato 

MILAN

Ottimo esordio per il 25enne agli Europei: il nuovo tecnico prende appunti in vista della prossima stagione

La copertina, per ovvi motivi, se la sono presa Weghorst e Aké, ma nell'Olanda che ha vinto all'esordio ad Euro 2024 (contro la Polonia), non è passata inosservata la prestazione di Tijani Reijnders, tra i migliori nelle fila degli Oranje di Koeman. Due volte vicino al gol, sempre nel vivo del gioco e autore di una bellissima giocata che ha dato il via al secondo gol dell'Olanda. Il 25enne, che ha potuto agire prettamente in zona offensiva, ha dato il meglio di sè: Paulo Fonseca, ufficialmente nuovo allenatore del Milan, sicuramente avrà preso appunti.

L'ex Az Alkmaar, impiegato quasi sempre da Pioli nel ruolo di regista, ha beneficiato della libertà offensiva concessa dal suo ct. Istintivo e imprevedibile, Reijnders gioca con naturalezza di prima: dettaglio non banale nel calcio moderno. Abile nel possesso palla e preciso, il classe 1998 sembra essere pronto per esplodere. Certo, bisogna ritagliargli il posto giusto, e l'Europeo in corso fornirà indicazioni chiare a Fonseca.

Con due incursori come Loftus-Cheek e Reijnders, abili a banchettare negli ultimi trenta metri, è sempre più evidente come il Milan abbia bisogno di un mediano in mezzo al campo. Il classico centrocampista che sappia far legna e dare equilibrio, quello che è mancato nella scorsa stagione. Non a caso i rossoneri stanno seguendo da tempo Youssouf Fofana, in uscita dal Monaco (lo guardano anche Psg e Juventus). Tanti altri nomi emergeranno, ma le indicazioni che arrivano dal campo non possono che indirizzare gli uomini mercato del Milan verso un'unica strada.