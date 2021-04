Pioli deluso: "Mi aspettavo un altro atteggiamento, prestazione non all'altezza"

LE DICHIARAZIONI

Le parole dell'allenatore rossonero dopo la partita con la Sampdoria

Un pari che pregiudica le speranze scudetto del Milan ma a Pioli, soprattutto, ha dato fastidio la prestazione dei suoi nel pareggio rimediato nel finale con la Sampdoria: "Oggi faccio fatica a esser contento. Abbiamo fatto troppo poco, abbiamo giocato con poco ritmo e il nostro approccio non è stato quello giusto. È stata una partita complicata per noi. Mi aspettavo un altro tipo di atteggiamento. Ma adesso bisogna dimostrare di tornare subito a far bene, di poter ripartire bene. La prestazione di oggi non è stata all’altezza in generale".

Sulla scelta della formazione, l'allenatore rossonero ha detto a Milan tv: "Ho fatto scelte in base a chi aveva giocato e no in nazionale. Tutto è criticabile e opinabile. Dopo una prestazione del genere non è questione di uno o due giocatori. La Samp ha giocato nello stesso modo in cui ha giocato all'andata. Oggi c'era meno ritmo, abbiamo favorito la loro difesa che era ben piazzata. C'erano tutte le situazioni giuste per giocare con più intensità e qualità. Questo ci deve rendere delusi e amareggiati".

Per quanto riguarda i singoli, invece, ha aggiunto: "Saelemaekers può fare bene anche nel ruolo di terzino destro. Pensavo di poter comandare di più la partita e di avere maggiore sviluppo qualitativo sulle fasce. Hauge ha segnato un gol importante, lo aiuterà a crescere in autostima e consapevolezza dei suoi mezzi".