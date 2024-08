Olimpiadi, Fonseca tifa Ucraina: "Tutte le vittorie sono speciali in questo momento"

L'allenatore del Milan Paulo Fonseca, che ha allenato il club ucraino Shakhtar Donetsk per tre stagioni, vincendo tre campionati ucraini, tre coppe ucraine e una Supercoppa ucraina, ha partecipato a una chat virtuale presso la "Volia Space" di Casa Ucraina. In questo spazio dedicato al popolo ucraino, nel cuore dei Giochi Olimpici, il tecnico rossonero ha parlato così del suo legame con l'Ucraina e ha elogiato lo spirito ucraino, così come i successi degli atleti olimpici ucraini: "Le medaglie vinte dall'Ucraina dicono molto sul popolo ucraino, quanto sono coraggiosi, quanto sono competitivi, quanto sono ambiziosi. Tutte le vittorie sono speciali in questo momento."