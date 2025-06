Incidenti a Parigi: danneggiamenti e quasi 300 fermi per festa del Psg

Sono 294 i fermi dopo gli incidenti scoppiati a Parigi sugli Champs-Elysees e nei pressi del Parco dei Principi dopo la vittoria del Paris Saint-Germain. Ben 5mila fra poliziotti e gendarmi sono stati mobilitati per l'occasione in diverse zone della capitale dove sono stati installati i maxischermi. A Grenoble un'auto ha investito la folla in festa nel centro. Quattro i feriti, tutti in codice rosso. Tra le persone arrestate, 30 hanno fatto irruzione in un negozio di scarpe sugli Champs-Élysées. Due auto sono state incendiate vicino al Parc des Princes. Sono stati due, secondo quanto scrive Le Parisien, i punti di tensione a Parigi. Sugli Champs-Élysées, dove, come scrive la prefettura, "i facinorosi hanno cercato l'incidente" entrando in contatto ripetutamente con gli agenti.