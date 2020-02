Milan Tv: "Il fallo di mano di Ibra contro la Fiorentina non c'era"

L'arbitraggio di Calvarese in Fiorentina-Milan continua a far discutere. Dopo le parole a caldo di Maldini e Pioli sul rigore assegnato per il fallo di Romagnoli su Cutrone, tocca a Milan Tv rincarare la dose sulle decisioni del direttore di gara. Nel dettaglio, il canale tematico del club rossonero ha mostrato un video inedito per avvalorare la tesi che Zlatan Ibrahimovic non abbia toccato la palla con la mano all'inizio dell'azione che ha portato al suo gol, poi annullato con l'intervento del Var.