Milan, Tomori: "Vorrei festeggiare lo scudetto. Riscatto? Decidono i club"

FOCUS

Il difensore rossonero dimentica il Chelsea: "Non ci penso, vorrei andare all'Europeo"

Tre presenze in Serie A e uno spezzone in Coppa Italia contro l'Inter. Fikayo Tomori, difensore in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, è già entrato nelle rotazioni difensive del Milan ed è concentrato sul presente: "Sono stimolato da quello che stiamo facendo qui - ha commentato l'inglese nato in Canada -. Non penso al Chelsea o all'esonero di Lampard, penso solo al Milan. A fine stagione spero di festeggiare lo scudetto e la chiamata per l'Europeo con l'Inghilterra".

Con gli acciacchi di Kjaer e per far rifiatare Romagnoli, Tomori è il primo cambio per il reparto difensivo di Pioli che in Europa League dovrebbe puntare su di lui dal primo minuto. Il difensore è in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, ma del futuro non vuole ancora parlare: "Starà ai due club decidere il da farsi, io penso solo a quello che stiamo facendo al Milan e ad essere pronto per il finale di stagione. Sono in un club storico a lottare per vincere il campionato, speriamo di festeggiare ma bisogna andare per gradi senza guardare troppo in là".